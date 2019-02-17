إصابة 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال غزة

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رام الله — سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطيني: "أصيب 9 مواطنين برصاص قوات الاحتلال المعدني شرق جباليا وقد وصفت جراحهم بالمتوسطة ".
© AFP 2018 / THOMAS COEX
ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من مارس/ آذار 2018، تزامنا مع إحياء ذكرى "يوم الأرض" في مسيرات، وذلك للمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على القطاع، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، التي هُجروا منها، في عام 1948.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل الجيش الإسرائيلي 244 فلسطينيا وأصيب نحو 26 ألف بجراح مختلفة أثناء مشاركتهم بالمسيرات.
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