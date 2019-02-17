شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب صحفي: معايير صرف دعم «حساب المواطن» تحتاج لتوضيح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الكاتب والإعلامي، عبدالله الجميلي، أن برنامج حساب المواطن جاء من الحكومة الرشيدة؛ ليساهم في دعم الأُسر المستحقة؛ لكي لا تتأثر بالإصلاحات التي أطلقت في شرايين الاقتصاد السعودي، وما ترتب عليه من ضرائب مضافة، وغلاء في أسعار الطاقة والسلع الاستهلاكية والأساسية.

وأضاف الجميلي، في مقال له بصحيفة “المدينة”: “أن هناك شكوى كبيرة من ذوي الدخل المحدود من عدم وضوح شروطه وأدواته ومبررات إعطائه للمواطن، أو حرمانه منه”.

وتطرق الكاتب لقصة أحد المواطنين، مضيفاً: “أحد الأصدقاء تحدث بغرابة عن حاله مع البرنامج وأفراد أسرته وعددهم أربعة؛ حيث مع أول دفعة منه مُنِح (300 ريال) وكان راتبه حينها تقريباً 18 ألف ريال، ثم توقف الدعم بعد ذلك تماماً، وأضاف ثم تقاعدت قبل شهرين، وما زلت محروماً من الدعم مع أن تقاعدي لا يتجاوز العشرة آلاف ريال؛ فلست أدري لما مُنِحت سابقاً، وحُرمت اليوم؟!

وتابع “هناك أمر آخرُ مهم وهو أن اشتراطات حساب المواطن المبنية على دخله الشهري لا تلتفت للأقساط البنكية الشهرية التي قد تلتهم نصفه أو يزيد؛ ولا سيما إذا كانت ليست استهلاكية بل عقارية التزم بها لتأمين السكن له ولأفراد أسرته”.

وختم الجميلي بقوله: “ما أرجوه من مسؤولي البرنامج – الذين أُشِيد بكريم تفاعلهم مع استفسارات المستفيدين – مراجعة تلك الملفات وأخذها بعين الاعتبار؛ مع ربطها بتكلفة المعيشة ومعدلات التضخم؛ وكل ذلك لكي يحقق البرنامج أهدافه النبيلة في دعم المواطن المستحق”.

يُذكر أن برنامج حساب المواطن أودع نهاية الأسبوع الماضي (2,4 مليار ريال) في حسابات مستحقي الدعم للدفعة الـ15 لشهر فبراير من العام الجاري؛ حيث اجتاز (84%) من مجموع المتقدمين شروط الأهلية والاستحقاق ليصبح عدد المستفيدين من هذه الدفعة أكثر من (12,4 مليون مستفيد).