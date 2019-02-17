شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة.. 12 جهة حكومية تجهز «مفاجأة مرتقبة» للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

‏‫أعلنت عدة جهات حكومية عن تكاتفها وتعاونها عبر حساباتها الرسمية على “تويتر” عبر تغريدات تشويقية لم يعلن حتى اللحظة عن موضوعها الأساسي.

وبدأت التغريدات من الحساب الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار التي قالت فيها “تم الإطلاق بتكامل الجهود”.

وتوالت الردود على حساب الوزارة من حسابات الوزارات والجهات الحكومية، حيث قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية في ردها “يداً بيد”، وقالت وزارة التنمية الاجتماعية “تتوحد جهودنا”، فيما شاركت الجوازات بقولها “للوطن حقوق يحميها النظام”.

وشهدت التغريدة مشاركة عدة جهات حكومية مبرزة تعاون القطاعات الحكومية لتأدية مهامها وتطبيق الأنظمة، حيث شارك في التغريدات “الأمن العام”، الهيئة السعودية للمقاولين، الهيئة العامة للاستثمار، التدريب التقني، “منشآت”، ساما، بنك التنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للزكاة والدخل، الهيئة السعودية للمهندسين وغيرها من الجهات.