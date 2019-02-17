شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مطلوب أمنياً بحوزته مخدرات في مطاردة بـ «حوطة بني تميم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبطت دوريات أمن الطرق بحوطة بني تميم التابعة لمنطقة الرياض، مساء اليوم الأحد، مطلوباً للجهات الأمنية بعد مطاردة وتم إيقافه بالقوة الجبرية.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى محاولة دوريات أمن الطرق بحوطة بني تميم، مساء اليوم الأحد، إيقاف مركبة من نوع “سكويا” إلا أن قائدها رفض الوقوف وحاول الهروب، حيث طاردته دوريات الأمن وأجبرته على التوقف بالقوة الجبرية.

وتم تفتيش المركبة وعثر بها على حبوب مخدرة، وتبين أن قائدها مطلوب للجهات الأمنية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.