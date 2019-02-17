السعودية وباكستان توقعان 8 اتفاقيات تعاون

اسماء السيد - إسلام آباد: أشرف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الأحد، على توقيع 8 اتفاقيات بين البلدين.

وتضم الاتفاقيات، ثلاث مذكرات تفاهم للاستثمار في قطاعات النفط والطاقة المتجدّدة والمعادن خلال الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي لباكستان.

وشملت الاتفاقيات مصفاة أرامكو في ميناء جودار الباكستاني بقيمة 10 مليارات دولار، وهي من الأكبر في العالم.

كما تركز الاتفاقيات على توفير الفرص للشباب لتمكينهم من لعب دور رئيس في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

والاستثمار المتوقع تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 12 مليار دولار من قِبل السعودية في مختلف القطاعات في باكستان، وسيساعد على تعزيز الأنشطة التجارية والاقتصادية في البلاد.

وأقام رئيس الوزراء الباكستاني حفل استقبال لولي العهد السعودي، عقب توقيع الاتفاقيات.

وقال عمران خان: "نشكر ولي العهد السعودي على الزيارة، وكنا نتمنى له إقامة أطول".

بدوره، قال الأمير محمد بن سلمان إن باكستان دولة عزيزة على الشعب السعودي بكافة أطيافه، مشيراً إلى أن باكستان "ستصبح قوية قريباً وسنكون شركاء كما كنا دوماً".

وأضاف "نعمل على توسيع الشراكة الاقتصادية من بينها قطاع السياحة، كلنا ثقة بالمستقبل المشترك والمشرق بين السعودية وباكستان".

واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقائد الجيش قمر جاويد باجوا ولي العهد السعودي على السجادة الحمراء في مطار عسكري في روالبندي القريبة من العاصمة إسلام أباد.

وفي إطار الاستقبال الحافل للوفد السعودي، أرسلت باكستان طائرات مقاتلة لترافق طائرة الأمير محمد.