دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تحذيرات من الواي فاي: تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة

حذرت دراسات حديثة من الأشعة المنبعثة من شبكات الواي فاي، حيث ذكرت أنه ربما يكونها تأثيرها طفيفًا على جسم الإنسان على المدى القريب، إلا أن هذا التأثير يتضاعف على المدى البعيد، وقد يواجه الإنسان بسببها اضطرابات خطيرة في وظائف جسده، ما قد يؤدي إلى إصابته بالعديد من الأمراض الخطيرة.

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وقال العلماء المسئولون عن هذه الدراسات أن الأشعة المنبعثة من الواي فاي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم في الدماغ، كما أن أوعية الدماغ نفسها تتعرض لتأثيرات سلبية بسبب هذه الموجات.

كما أن أشعة الواي فاي تؤثر على الجهاز العصبي للإنسان، وهو ما يظهر تأثيره بشكل سلبي على الأعمال البدنية التي يقوم بها.

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وحذر العلماء من آثار أشعة الواي فاي على الرجال، حيث يؤدي التعرض لها إلى تخفيض قدرتهم الجنسية بشكل كبير.

أما بالنسبة للنساء الحوامل، فإن أشعة الواي فاي تعد خطرًا عليهن، لذا ينصح العلماء بابتعادهن عن أماكن وجودها بقدر الإمكان.

ولم يكن الأطفال استثناء من هذه المخاطر، حيث قال العلماء أن أشعة الواي فاي تعزز من إصابتهم بسرطان الدم.

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