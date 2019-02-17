رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل بن سلمان بطريقته الخاصة

وقاد رئيس الوزراء الباكستاني السيارة بنفسه وجلس إلى جانبه ضيفه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من مطار نور خان الجوي بمدينة راولبندي، إلى مقر إقامة رئيس الوزراء في العاصمة إسلام آباد.
ونقل موقع "مزمز" عن محللين باكستانيين أن رغبة رئيس الوزراء عمران خان قيادة السيارة بنفسه، دليل واضح على مكانة المملكة العربية السعودية وقادتها لدى الباكستانيين حكومة وشعبا.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصل مساء الأحد إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة رسمية، تنتهى خلال يومين.
وتواجد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في مقدمة مستقبلي ولي العهد في المطار.
وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن ولي العهد غادر المملكة في زيارة رسمية لباكستان والهند والصين.
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