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© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
وأُقيمت صلوات الجنازة في القاهرة والشرقية، اليوم الأحد، وشيعت جثامين ضابط وجنود لقوا حتفهم في هجوم دام استهدف الجيش المصري في محافظة شمال سيناء.
وقال المتحدث العسكري المصري إن سبعة "عناصر إرهابية" قُتلوا وسقط 15 عسكريا في اشتباكات وقعت يوم السبت 16 فبراير/ شباط بالمحافظة. وفقا لـ "رويترز".
ووصل السيسى، عصر اليوم، إلى مصر قادماً من مدينة ميونخ الألمانية، بعد زيارة استمرت 4 أيام، شارك خلالها فى مؤتمر ميونخ للأمن.
وعقد الرئيس خلال زيارته لألمانيا عددًا من اللقاءات مع كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسا أوكرانيا واستونيا، كما التقى مع مجموعة من رؤساء الشركات الألمانية والعالمية ومنها مرسيدس وبى إم دبليو.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مقتل 15 عسكريا... السيسي يجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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