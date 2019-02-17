محمد بن سلمان يعلن إبرام صفقة ضخمة مع باكستان (فيديو)

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وأضاف ابن سلمان ، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، اليوم الأحد، نقلته قناة العربية، إن أمام باكستان مستقبل باهر وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.

وتابع: "وقعنا اليوم مذكرة تفاهم واتفاقيات قيمتها 20 مليار دولار وهذا مبلغ كبير للمرحلة الأولى، وهذا الرقم سينمو بصورة متزايدة في المرحلة المقبلة".

وتابع: "سيكون هناك مئة مليون سائح بين البلدين، في يوم من الأيام، وأعتقد أنه في السنوات العشرين المقبلة، سيكون هناك تطور أكبر في هذا المجال".

واستطرد: "نرحب بباكستان اقتصاديا وسياسيا، وأمنيا أيضا، ونؤمن بهذه المنطقة ولذلك نستثمر فيها، وسيكون لدينا شرق أوسط عظيم تحيطه باكستان".

ويقوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأول زيارة له إلى باكستان، التي بدأها اليوم الأحد، وتستمر على مدى يومين.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن ولي العهد غادر المملكة في زيارة رسمية لباكستان والهند والصين.