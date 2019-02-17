شاهد.. عمران خان يقود السيارة بنفسه مصطحبًا #ولي_العهد من المطار

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صحيفة الخليج الالكترونية
وثقت لقطات بثها التليفزيون الرسمي الباكستاني، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وهو يقود السيارة بنفسه ومعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعبيرا عن الحفاوة الشعبية بزيارته لإسلام آباد التي تستغرق يومين.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان فور وصوله إلى مطار قاعدة نور خان الجوي.
يشار إلى أن الديوان الملكي كان قد أعلن أن الأمير محمد بن سلمان غادر في جولة آسيوية رسمية تتضمن زيارة باكستان والهند والصين.
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