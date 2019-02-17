عصابة تنتحل صفة رجال الأمن وتسلب 30ألف ريال من مقيم في #مكة.. تعرف على التفاصيل

صحيفة الخليج الالكترونية

تحقق النيابة العامة بمكة المكرمة، مع مواطنين انتحلا صفة رجال الأمن بمساعدة مقيم من الجنسية الباكستانية؛ وأقدموا على تنفيذ جريمة احتيال وسلب لمقيم باكستاني الجنسية، واستولوا منه على مبلغ 30 ألف ريال بمكة المكرمة.

وورد بلاغ لمركز شرطة أجياد من مقيم أفاد فيه بأنه مسؤول الكاشير بمطعم، وأخذ 30 ألف ريال من الكاشير لغرض إيداعها في حساب المؤسسة البنكي، وكان أحد أبناء جلدته حضر لزيارته من مدينة جدة ولاحظ قيامه بحمل المبلغ، وذهبا مستقلين مركبة ولاحظ اتصالات كثيرة ترد الشخص المرافق.

وبعد لحظات استوقفتهما مركبة في الطريق، وترجل منها شخصان سعوديا الجنسية وأفادا بأنهما من رجال الأمن وقاما بتفتيشه وأخذ بياناته وعثرا على المبلغ 30 ألف ريال وتمت مصادرتها.

وبعد ذلك قادوه إلى موقع وطلبوا منه الانتظار في المركبة مع مرافقه، وبعد ذلك أفصح المرافق الباكستاني عن عدم رغبته في تقديم بلاغ وأغلق جواله.

ووجه مدير شرطة العاصمة المقدسة بسرعة القبض على الجناة، وشرعت وحدة التحريات والبحث الجنائي بشرطة أجياد، بالتحقيق في القضية.

وتم تشكيل فريق تحر وبحث بقيادة رئيس البحث بالمركز لجمع المعلومات، على الرغم من شح المعلومات الواردة من المبلِّغ حول أوصاف الجناة إلا أن رجال الأمن بوحدة التحري والبحث بشرطة أجياد استطاعوا بفضل الله تحديد مكان المقيم الباكستاني.

واتضح أنه كان يقطن في أحد الأحياء في محافظة جدة، وتمت متابعته وعُمل له كمين محكم بعد قيامه بتسلم جوازه وعمل خروج نهائي للهروب من البلاد وتم القبض عليه.

وبعد التحقيقات معه، أقر بجريمته بمساعدة آخرين على تنفيذ جريمة السلب، وأفاد بمعلومات دلت على مكان الشخصين اللذين انتحلا صفة رجال الأمن، وتم عمل كمين لهما وتكللت الجهود بالقبض عليهما، وتعرف المجني عليه على الجناة من خلال طابور عرض.

وبعد التحقيقات وتوجيه الاتهامات المثبتة، أقرا معترفين بانتحال صفة رجال الأمن بمساعدة مقيم باكستاني لتنفيذ جريمة السلب، وصادقوا على أقوالهم فتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.