تغريدة غامضة لـ #وزارة_التجارة.. وجهات حكومية تتفاعل معها

صحيفة الخليج الالكترونية

نشرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، تغريدة وُصفت بالغامضة من قِبل المتابعين، في الوقت الذي تفاعل مع التغريدة حسابات عدد من الوزارات والجهات الحكومية.

وقالت الوزارة في التغريدة: “تم الإطلاق بتكامل الجهود”.

ليرد عليها الحساب الرسمي للأمن العام بالقول: “للوطن حقوق يحميها النظام”، ثم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقول: “تتوحد جهودنا”، فالمديرية العامة للجوازات: ” للوطن حقوق يحميها النظام”.

كما تفاعل مع التغريدة عدد من الجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارة الشؤون البلدية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.

من جانبهم، توقع مغردون أن تكون تلك التغريدات تمهيداً لإطلاق نظام جديد يتعلق بوزارة التجارة والجهات المتفاعلة معها.