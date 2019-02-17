ولي_العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يشهدان توقيع اتفاقيات بين البلدين

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صحيفة الخليج الالكترونية
شهد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأحد، توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.
تشمل الاتفاقيات التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية بين المملكة وباكستان.
ووصل ولي العهد في وقت سابق اليوم إلى إسلام آباد، في زيارة رسمية لجمهورية باكستان، ضمن جولة آسيوية تشمل كذلك كلاً من الهند والصين.
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