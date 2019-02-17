شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء شائعة في إعداد الحساب بموقع «لينكد إن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تقدم الصفحة الرئيسية لأي حساب على موقع “لينكد إن” لمحة عن حياة الشخص وإمكاناته المهنية، ولذلك ينبغي تنسيقها على النحو الأمثل وتزويدها بالمعلومات الكافية.

عرضت مجلة فوربس تقريراً بعشرة عناصر وصفتها بأنها أخطاء شائعة تضر بمصداقية صاحب الحساب وتقلل من احتمالات تواصله مع مسؤولي التوظيف في شركات أفضل.

صورة سيئة: عندما تكون صورة الحساب غير واضحة فإنها تدفع الزوار عن زيارة صفحتك على الفور. وهنا تنصح المجلة بوجود صورة واضحة يظهر فيها وجهك بوضوح.

العنوان السيئ: هو العنوان الموجود تحت الاسم، وليس بالضرورة أن يكون اسم الوظيفة في العمل الحالي بل يمكن للمستخدم أن يضع عنوانا يتناسب مع مهاراته.

إهمال كتابة لمحة موجزةSummary: اللمحة الموجزة أعلى الحساب في لينكد إن شيء ثمين ولا ينبغي إهماله. وينبغي للمرء أن يكتب فيه وصفاً مختصراً للمهام والمهارات التي يمتلكها.

عرض تاريخ العمل السابق باختصار شديد: خطأ يقع فيه البعض وهو عرض تاريخ الوظيفة السابقة بإيجاز شديد إذ أن الباحث عن موظفين ومحترفين لا يكفيه معرفة اسم الشركة السابقة بل يحتاج لمعرفة المهام التي كانت موكلة للشخص المرشح للوظيفة وكيف كان يؤديها.

عدم عرض توصيات: التوصيات أساسية في حساب لينكد إن، ولكي يحصل المرء على توصية عليه أن يقدم هو توصية لغيره. وليست التوصية مجرد عبارة أن فلاناً شخص مجتهد في عمله، بل ينبغي للتوصية أن تكون وصفاً من أحد الزملاء يشرح فيه تجربة مشروع ما داخل العمل وكيف كان الأداء مما يعرض صورة واضحة عن مهاراته.

خلو الحساب من ذكر مهارات: لا بد لصاحب الحساب أن يذكر مهاراته ويوجد قسم مخصص لهذا الغرض، وستقوم جهات الاتصال بتذكية الشخص بأنه يملك بالفعل المهارات المذكورة.

خلو الحساب من ذكر أنشطة: صاحب الحساب شخص نشط له كثير من الاهتمامات والأعمال في حياته وعمله، ولذلك ينبغي أن يقدم للآخرين فكرة عن هذه الأنشطة.

القوالب المتكررة: بعض المستخدمين يلجأون إلى وضع قوالب معروفة متكررة على حساباتهم مثل عبارة “شخص يسعى للتطور، ويهدف لتحقيق نتائج” وغيرها من العبارات الشائعة لكن ينصح الخبراء بأن يتحدث المرء بلغته هو لأن ذلك سيثير اهتمام القارئ.

مهام وواجبات دون انجازات: لا يبحث مسؤول التوظيف عن المهام اليومية التي يؤديها الشخص المرشح للعمل بل يسعى لمعرفة إنجازات حققها في حياته.

لا وضوح ولا اتجاه: يكون الحساب على لينكد إن قوياً عندما يوضح ما يريده الشخص في حياته العملية مستقبلاً. هذا ما سيلفت انتباه الشخص المسؤول عن التوظيف.