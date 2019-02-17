شركة "موتورولا" تطلق سماعة للرأس

أطلقت شركة "موتورولا" سماعة للرأس أطلقت عليها اسم "Squads 200". وهي مصممة لتعمل على حماية حاسة السمع لدى الأطفال. وأوضحت الشركة الأمريكية أن سماعة الرأس "Squads 200" السلكية من نوع "On-Ear" تشتمل على حد أوتوماتيكي للصوت يبلغ "85 ديسيبل" لحماية آذان الأطفال من الصوت العالي أثناء تشغيل الموسيقى. كما تمتاز السماعة بوسادات أذن مضادة للحساسية. ويأتي مع السماعة خيارات لمشاركة الموسيقى، تتيح توصيل ما يصل إلى 4 سماعات "Squads 200" بمصدر تشغيل واحد. وتأتي السماعة "Squads 200" بوزن "86.2 غم"، وتتوفر باللونين الأزرق والوردي، مع ملصقات لإضفاء لمسة شخصية عليها.

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