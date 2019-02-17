تعرف على طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة

يعد كب كيك الشوكولاتة من أسهل وصفات الحلويات في التحضير، ومحببة للكبار والصغار، وهي غنية بالكثير من المعادن والفيتامينات والكالسيوم، ومغذية للأطفال بشرط عدم الإفراط في تناولها، وفيما يلي نتعرف على طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة، وطريقة عمل صوص الشيكولاتة، وفقا للعين الإخبارية.

مقادير كب كيك الشوكولاتة

طريقة عمل كب كيك الشوكولا

كوب دقيق خاص بالحلويات للكيك.

نصف كوب كاكاو خام.

3/4 كوب من الماء المغلي.

رشة ملح صغيرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر.

1 بيضة.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

مقادير صوص الشوكولاتة:

نصف كوب شوكولاتة داكنة مبشورة.

نصف كوب زبدة طرية.

كوب سكر بودرة.

2 ملعقة فانيليا سائلة.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة:

نحضر وعاء ونضع به الزبدة، السكر، الشوكولاتة المبشورة، الفانيليا.

يوضع الخليط السابق في إناء على نار هادئة.

يتم تقليب الخليط جيداً حتى نحصل على قوام طري وسهل الفرد.

طريقة تحضير الكب كيك:

نخلط الدقيق مع الكاكاو، البيكنج بودر، والملح، في وعاء كبير.

نحضر وعاء آخر، ونضع به البيض، السكر، الزبدة، والفانيليا، ويتم الخلط بالمضرب الكهربائي.

نستمر في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.

نضيف نصف المكونات الجافة، ونصف مكونات الخليط السائل، ويتم خلطهم جيداً ثم نضع نصف كمية اللبن، ونخفق ببطء، ثم نضع بقية المكونات السائلة ثم اللبن ونخفق جيداً.

نضع باقي المكونات من الخليطين، ونستمر في الخفق حتى نحصل على قوام متجانس.

نقوم بتسخين الفرن ثم نحضر صينية مخصصة للكب كيك ونقوم بوضع ورق الكب كيك بها.

يتم سكب الخليط في الصينية ونضعها في الفرن الساخن حتى يتم نضجها.

نخرجها من الفرن ونتركها تبرد تماماً ثم يتم تزيينها.

يزين الكب كيك بصوص الشوكولاتة اللذيذ، ويقدم وبالهناء والشفاء.