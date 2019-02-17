شكرا لقرائتكم وفاة شرطي سوداني متأثراً بجروح خلال تظاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - رويترز | منذ 18 ساعة في 17 فبراير 2019 - اخر تحديث في 17 فبراير 2019 / 00:33

قال الناطق باسم الشرطة السودانية هاشم علي إن شرطياً توفي متأثراً بجروحه بعدما رشق محتجون مركبة أمنية بالحجارة خلال مرورها قرب مظاهرات في الخرطوم. وقال علي إن المركبة كانت تمر في المنطقة بمحض الصدفة، مضيفاً أن السلطات ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم.



وبذلك، يرتفع العدد الرسمي لقتلى الاحتجاجات التي اندلعت في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 31، بينهم 3 من أفراد الشرطة. وقالت نقابة أطباء مرتبطة بالمعارضة الأسبوع الماضي إن 57 شخصاً قتلوا في الاحتجاجات.

وقال علي: «تم قذف المركبة بالحجارة وكان بداخلها قوات شرطة أثناء عودتهم من تدريب، ولا علاقة لهم بفض الشغب». وقال شهود إن قوات الأمن فرقت احتجاجات قرب القصر الرئاسي في الخرطوم واعتقلت العشرات واقتادتهم إلى شاحنات صغيرة.

وقال شهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات الأشخاص الذين احتجوا بعد مغادرة مسجد في أم درمان على الضفة المقابلة لنهر النيل لوسط الخرطوم.

وأغلق المحتجون أحد الشوارع بالحجارة وغصون الأشجار ورددوا هتافات مثل «تسقط بس» و»حرية.. سلام وعدالة» و»الثورة خيار الشعب».