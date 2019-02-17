شكرا لقرائتكم «قوات سورية الديموقراطية» ستعلن خلال أيام القضاء على «داعش» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - حقل العمر النفطي (سورية) - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 17 فبراير 2019 - اخر تحديث في 16 فبراير 2019 / 21:56

توقعت «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) أمس الاعلان رسمياً عن القضاء على تنظيم «داعش» في شرق سورية في غضون أيام، مع وجود عدد كبير من المدنيين محاصرين في آخر بقعة تحت سيطرة الارهابيين تقدر مساحتها بنصف كيلومتر مربع.



ويأتي هذا الاعلان غداة تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتم الكشف في «غضون 24 ساعة» عن معلومات مهمة تتعلق بـ»نجاحنا في القضاء على داعش». ومني التنظيم بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الماضيين، بعد سنوات أثار فيها الرعب بقواعده المتشددة وأحكامه الوحشية واعتداءاته الدموية حول العالم.

وقال القائد العام لحملة «قسد» في شرق سورية جيا فرات خلال مؤتمر صحافي في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور (شرق): «خلال وقت قصير جداً، لن يتجاوز أياماً، سنعلن رسمياً انتهاء وجود تنظيم داعش الارهابي». وبات التنظيم، وفق فرات، محاصراً في حي داخل بلدة الباغوز التي «أصبحت تحت الرمايات النارية لمقاتلينا» وتعد «ساقطة نارياً ومحاصرة تماماً في مساحة جغرافية» تقدر بنصف كيلومتر مربع.

وتخوض «قسد» بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن منذ أيلول (سبتمبر) الماضي هجوماً ضد آخر جيب للتنظيم في ريف دير الزور الشرقي. وتمكنت من طرده من كافة القرى والبلدات التي كانت تحت سيطرته. ويؤخر وجود المزيد من المدنيين المحاصرين اعلان انتهاء المعركة ضد الارهابيين.

وأوضح فرات أن قواته «تتحرك بحذر بما أن هناك الكثير من المدنيين ما زالوا محتجزين كدروع بشرية» من قبل الارهابيين. وكان المتحدث باسم هذه القوات عدنان عفرين أشار إلى وجود مدنيين «بأعداد كبيرة» من «نساء وأطفال من عوائل داعش، وموجودون في الأقبية تحت الأرض وفي الأنفاق». وقال عفرين: «هذه كانت المفاجئة الكبرى لنا، إذ لم نتوقع هذا العدد وإلا لما كنا استأنفنا الحملة» يوم السبت الماضي، بعد توقف استمر أكثر من أسبوع للسماح للمدنيين بالخروج.

وأوضح عفرين أن البحث «لا يزال جارياً عن الأنفاق ويتم التعامل معها بطرق متعددة منها الإغلاق أو التفجير» لافتاً الى أن «مقاتلي داعش يختبئون بين المدنيين، بعدما خلعوا اللباس العسكري وارتدوا اللباس المدني». وتعمل «قسد»، بحسب مدير مركزها الاعلامي مصطفى بالي على «اجلاء» من تبقى من مدنيين»، لافتاً الى أن كثيرين «يحاولون الخروج من دون أن يتمكنوا من ذلك».

وخفف التحالف من وتيرة ضرباته ضد مقاتلي التنظيم لحماية المدنيين. وقال الناطق باسم التحالف الكولونيل شون راين: «تستمر المعارك لا نزال نرى مئات المدنيين يحاولون الفرار الى بر الأمان». وأكد «خفض الضربات للمساعدة في حماية المدنيين ونظراً لظروف ساحة المعركة».

وأوضح راين أن المنطقة «تحتوي على العديد من الأنفاق ما يؤدي الى ابطاء العمليات، إذ يتعين على قوات سورية الديموقراطية تطهير المناطق من العبوات المفخخة ولا تزال ترصد أقدام مقاتلي التنظيم على تفجير ستراتهم الناسفة ومهاجمة مواقعها بسيارات ودراجات نارية محملة بمواد متفجرة». وغالباً ما يلجأ التنظيم عند حصاره ومع اقتراب المعارك من آخر نقاطه الى زرع الألغام وشن هجمات من الخنادق لاعاقة تقدم خصومه وايقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية، كما يستخدم المدنيين دروعاً بشرية.

ويتم نقل المدنيين، وبينهم الكثير من زوجات وأطفال الارهابيين إلى مخيمات شمالاً، بعد التدقيق في هوياتهم وجمع معلومات أولية في منطقة فرز قرب بلدة الباغوز، فيما يجري توقيف المشتبه بانتمائهم للتنظيم. وقال بالي إنه تم توقيف «العشرات» من مقاتلي التنظيم في اليومين الأخيرين.

ويمهد إعلان الانتصار رسمياً على التنظيم، الطريق أمام ترامب لتنفيذ قراره بسحب كل القوات الأميركية من شمال سورية، إلا أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس قال أمس إن بلاده «ستواصل ملاحقة» فلول التنظيم، على رغم قرب انسحاب قواتها من سورية.

ولا يعني حسم المعركة في دير الزور انتهاء خطر التنظيم، مع قدرته على تحريك خلايا نائمة في المناطق المحررة وانتشاره في البادية السورية المترامية المساحة. وقال قائد عمليات قوات سورية الديموقراطية شرقاً: «بعد أن ننهي وجود تنظيم داعش العسكري العلني على الأرض، سننتقل الى المرحلة الثانية، وهيمكافحة تنظيم داعش الارهابي وملاحقة خلاياه النائمة وفلوله المنتشرة في كل المناطق».