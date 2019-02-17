شكرا لقرائتكم مقدونيا الشمالية تحبط هجوماً «داعشياً» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سكوبيي - أ ف ب، رويترز | منذ 18 ساعة في 17 فبراير 2019 - اخر تحديث في 16 فبراير 2019 / 22:17

أعلنت مقدونيا الشمالية إحباط مخطّط أعدّه أنصار لتنظيم «داعش»، لتنفيذ «عمل إرهابي».



وذكرت وزارة الداخلية أنها تبادلت معلومات استخبارية مع «دولة شريكة» لم تحددها، في شأن «خطط محتملة ونيات لتنفيذ عمل إرهابي» في البلاد، من متعاطفين مع «داعش». وأضافت أن السلطات فتّشت «مواقع وصادرت أغراضاً وأدوات متعلّقة بالهجوم المحتمل».

وأصدرت السفارة الأميركية في سكوبيي تحذيراً أمنياً لمواطنيها في مقدونيا الشمالية، من «تهديد مرتفع من هجمات إرهابية مستلهمة من الفكر المتطرف».

وتقدّر السلطات في الجمهورية اليوغوسلافية السابقة أن نحو 150 من مواطنيها قاتلوا أو يقاتلون مع جماعات إسلامية متشددة في سورية والعراق. ويتحدّر معظم هؤلاء من أقلية الإتنية الألبانية، التي تشكّل نحو ربع عدد السكان البالغ 2,1 مليون.

لكن تدفّق المتشددين من منطقة البلقان إلى العراق وسورية تباطأ في شكل ملحوظ منذ مطلع العام 2016.

وفي أيار (مايو) الماضي، دين 8 مسلمين متطرفين بالتخطيط لهجوم إرهابي في ألبانيا المجاورة، يستهدف لاعبين إسرائيليين خلال تصفيات كأس العالم لكرة القدم عام 2016.

ويأتي إعلان مقدونيا إحباط الهجوم «الداعشي» بعد فترة وجيزة على تبديل اسمها ليصبح «مقدونيا الشمالية»، في إطار صفقة لإنهاء خلاف ديبلوماسي قديم مع اليونان، سيمكّنها من عضوية الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي.