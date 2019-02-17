شكرا لقرائتكم السودان: تأجيل مناقشة تعديلات دستورية يتيح للبشير الترشح لولاية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم – رويترز، أ ف ب | منذ 18 ساعة في 17 فبراير 2019 - اخر تحديث في 17 فبراير 2019 / 00:39

قرّرت أمس لجنة برلمانية لدراسة تعديل الدستور السوداني، بما يسمح للرئيس عمر البشير بالترشح لولاية أخرى، تأجيل اجتماعها لبحث هذه التعديلات لأجل غير مسمى. ويأتي القرار، الذي نقلته «وكالة السودان للأنباء»، في ظل احتجاجات شبه يومية تخرج في السودان منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي على حكم البشير المستمر منذ نحو 30 سنة، وكانت شرارتها الأولى ارتفاع أسعار الغذاء ونقص العملة.



وأشارت الوكالة السودانية إلى أن «ارتباطات طارئة خاصة» تسبّبت في تأجيل الاجتماع، لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى. وكانت أغلبية النواب أيدت التعديل المقترح قبل أسبوعين من بدء الاحتجاجات وكلفت لجنة طارئة بصياغة التغييرات قبل أول جلسة للبرلمان في نيسان (أبريل) المقبل.

وجاء البشير، وهو قائد سابق في الجيش، إلى السلطة بعد انقلاب عسكري، وفاز بالانتخابات عامي 2010 و2015 بعد تعديل الدستور في أعقاب اتفاق السلام مع المتمردين الجنوبيين الذين انفصلوا لتأسيس دولة جنوب السودان.

ويواجه البشير حالياً معارضة لحكمه بشكل غير مسبوق، حيث يتظاهر المئات في الشوارع بشكل شبه يومي. ومن المتوقع إجراء الانتخابات في ربيع عام 2020.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة السودانية أن أحد عناصرها توفي متأثّراً بجروح أصيب بها جراء تعرّض عربته العسكرية لرشق بالحجارة خلال تظاهرة مناهضة للحكومة في الخرطوم. وقال الناطق باسم الشرطة اللواء هاشم علي عبد الرحيم في بيان إنّ الشرطي الجريح توفي «متأثّراً بإصابته بعد نقله للمستشفى». وأضاف أن الشرطي كان على متن ناقلة جند «غير مسلحة بأي أسلحة نارية أو أدوات مكافحة شغب، وأثناء مرورها وجدت الطريق أمامها مغلقاً بالمتاريس، ما أجبرها على التوقف، وعندها خرجت عليها مجموعة من المتفلتين ورشقتها بالحجارة بصورة كثيفة، ما أدى إلى سقوط إصابات جسيمة وسط الأفراد».

وأكد الناطق أن الشرطة «تمكّنت من إلقاء القبض على عدد من المتّهمين ودوّنت في مواجهتهم بلاغات بالقتل العمد والأذى الجسيم».