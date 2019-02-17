شكرا لقرائتكم بوصعب يمتدح في ميونيخ تفهم ظريف ويتحفظ لدى نظيره التركي على "المنطقة الآمنة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 18 ساعة في 17 فبراير 2019 - اخر تحديث في 17 فبراير 2019 / 10:14

التقى وزير الدفاع اللبناني ​الياس بو صعب​ على هامش مشاركته في مؤتمر ​ميونخ​ للأمن في ألمانيا أمس عددا من الوزراء أبرزهم وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، نظيره التركي خلوصي أكار، الذي وعده بتقديم ما لدى تركيا من معلومات حول خطف مطراني حلب للروم الأرثوذكس بولس اليازجي وللسريان الأورثوذكس يوحنا ابراهيمز

وأعلن بوصعب أنه التقى الوزير ظريف، "ولقيت لديهم تفهما للوضع في ​لبنان​، وليس لديهم أي توجه للضغط علينا باتجاه معين يضر بمصلحة لبنان واللبنانيين". واعتبر أن "هذا التفهم للوضع مريح جدا اللبنانيين".

وقال ظريف لتلفزيون "المنار" الناطق باسم "حزب الله" من ميونخ: "أبلغت وزير الدفاع اللبناني استعداد ايران لتقديم المساعدة للبنان في أي مجال".



والتقى بو صعب وزير الدفاع البريطاني Gavin Williamson، وعرض معه دعم الجيش والاستعانة بخبرات الجيش البريطاني للمساهمة في تطوير قدرات الجيش اللبناني. وتبادل الطرفان دعوات رسمية لزيارة لبنان وبريطانيا.

كما اجتمع بو صعب مع نظيره التركي أكار، وطالبه بالمساعدة والتعاون من أجل كشف مصير المطرانين المخطوفين على الحدود التركية- السورية، ووعده أكار بمتابعة الموضوع عبر الطلب من مديرية المخابرات التركية بتزويده بكامل المعلومات حول القضية، تمهيدا لارسالها للوزير بو صعب. وتطرق النقاش أيضا خلال اللقاء إلى إنشاء منطقة آمنة بين سورية وتركيا، فأبدى بو صعب تحفظا على الموضوع "لأن المنطقة الآمنة، لن تكون الحل المطلوب، بل ستشكل ملاذا آمنا للإرهابيين"، معتبرا أن "أي وجود تركي على الأراضي السورية دون موافقة الدولة السورية غير مرحب به وغير شرعي ويعتبر بمثابة احتلال". وبحث بو صعب مع نظيره التركي أيضا إمكانية توقيع اتفاقية تعاون عسكري جديد بين البلدين. وتلقى دعوة لحضور معرض الصناعات الدفاعية الذي سينعقد في تركيا.

كذلك تداول بو صعب مع وزير الخارجية القبرصية Nikos Christodoulides في موضوع الحدود البحرية، والمنطقة المتنازع عليها مع العدو الاسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية. وشدد على "ضرورة عدم تمرير خط الأنابيب المزمع إنشاؤه بين اسرائيل وقبرص واليونان في المنطقة المتنازع عليها"، فتلقَّف الوزير القبرصي الأمر بإيجابية. كما وتمت إثارة موضوع تهريب النازحين من لبنان إلى قبرص، حيث أشار بو صعب إلى أن الجيش اللبناني اتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المسألة ولوضع حد لمثل هذه العمليات.

وحضر موضوع سورية والنازحين، في لقاء بين بو صعب ورئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي El Hadj Assy، وشدد معه على "ضرورة عودة النازحين السوريين إلى وطنهم لا سيما وأن الحرب السورية قد شارفت على نهايتها.

كما ناقشا موضوع التعاون مع الصليب الأحمر الدولي لتحسين وضع السجون في لبنان. وتطرق البحث إلى قضية المفقودين خلال الحرب اللبنانية وسبل التوصل إلى تحديد مصيرهم، حيث أشار بو صعب إلى أن الجيش اللبناني أجرى فحوصات الحمض النووي اللازمة للمساعدة على تسهيل هذه المهمة. فأبدى رئيس المنظمة اهتماما بهذه القضية.

وكان للوزير بو صعب لقاء ثنائي مع وزير الدفاع اليوناني Evangelos Apostolakis، وتم البحث في موضوع تبادل الخبرات بين الجيشين وإقامة دورات تدريبية عسكرية ضمن إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين.

كذلك التقى بو صعب وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ثم وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، وتناول الغداء مع وزيرة الدفاع الألمانية الدكتورة Ursula von der Leyen.