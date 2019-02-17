الأمم المتحدة تدعو بغداد إلى الإسراع باستكمال التشكيلة الوزارية

بغداد/علي جواد/الخليج 365

دعت الأمم المتحدة، الأحد، الأطراف السياسية العراقية إلى الإسراع باستكمال التشكيلة الوزارية التي لا تزال 3 حقائب شاغرة فيها.

جاء ذلك على لسان رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) "جينين هينيس بلاسخارت".

وكانت "بلاسخارت" تتحدث من بغداد في مؤتمر صحفي مشترك - حضره مراسل "الخليج 365"- مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، عقب لقاء جمعهما.

وقالت المسؤولة الأممية "تم مناقشة عدة مواضيع في الاجتماع مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري".

وتابعت "ندعو إلى الاسراع باستكمال تشكيل الحكومة، والتركيز على تقديم الخدمات والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

يتبع //