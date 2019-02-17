تعرف على أحدث صياحات ألوان وديكورات المنازل لـ2019

صحيفة الخليج الالكترونية

إن كنت من متابعي آخر توجهات الموضة في ديكورات المنازل، فسوف تلاحظين 5 ألوان أساسية تطغى على ديكورات المنازل 2019.

5 ألوان أساسية في الديكور الداخلي 2019

1-بوردو: الأحمر القاني ، لون الدفء والطاقة والجمال، لهذا اللون تأثير خاص حيث يضيف الفخامة على الديكور الداخلي كما سنرى بالصور كما وأنه لرن شتوي ودافئ له طابع حميمي ينعكس على تفاصيل الديكور الداخلي للمنزل، لذلك سوف نراه كثيرا هذا العام في ديكورات غرف النوم وغرف الاستقبال.

2-لون الخردل: يعتبر من درجات اللون الأصفر والذي يرمز للثقة بالنفس ووجوده ضمن الديكور الداخلي يحفز هذا الشعور، كما ويعتبر لون الخردل من الألوان التي تعكس أناقة وتميز.

3-اللون المرجاني: اللون الأساسي التي أعلنته شركة pantone لون هذا العام، وقد تحدثنا عنه مفصلا في مقال سابق وعرضنا أجمل الصور لديكورات المنزل باللون المرجاني.

4-الأخضر الداكن: لون الطبيعة والصحة والشباب، ليس من المستغرب وجوده في ألوان هذا العام، حيث يتجه الديكور الداخلي للمنازل إلى التواصل مع الطبيعة بأكثر من طريقة، واللون الأخضر هذا إحدى هذه الطرق.

5-الألوان الحيادية: الطبيعية من البيج والعسلي وحتى الرمادي، مزج هذه الدرجات مع بعضها يعطي الديكور لمسة خاصة وعصرية تواكب موضة هذا العام كما سنرى بالصور التي اخترناها لك.