الحكومة اليمنية تدعو إلى تبادل وجهات النظر مع الدول الداعمة للإعمار

الخليج - واس

دعت الحكومة اليمنية إلى تبادل وجهات النظر مع الدول الداعمة لإعمار ما دمرته الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وبحث المستشار الرئاسي اليمني لشؤون إعادة الإعمار سيف الشريف اليوم، مع السفير الفرسي لدى اليمن كريستيان تيستو في الرياض، ملف إعادة الإعمار في اليمن ومعالجة آثار الحرب التي شنها الحوثيون منذ العام 2014.

وتناقش الجانبان، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- تصوراً للخطة والإطار العام لإعادة الإعمار التي تشمل جميع محافظات البلاد والرؤية الإستراتيجية لملف الإعمار بما يعزز من حضور الدولة في معالجة الأوضاع الاقتصادية وتنشيط عجلة التنمية.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي، أهمية طرح برنامج الإعمار بصورته الشاملة التي تمثل مرحلة متقدمة يسهم في إحلال السلم وإزالة ما خلفته حرب الحوثيين من دمار.