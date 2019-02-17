ولي_العهد يصل إلى #باكستان وعمران خان على رأس مستقبليه

صحيفة الخليج الالكترونية وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على رأس مستقبلي ولي العهد لحظة وصوله إلى المطار.

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