شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل باكستان في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - واس:

وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم، إلى اسلام آباد، في زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة خان العسكرية، دولة رئيس وزراء باكستان السيد عمران خان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويدأ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة رجا علي خان.

وفور نزول سمو ولي العهد من الطائرة أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بسمو ولي العهد، وكانت الطائرات الباكستانية المقاتلة رافقت طائرة سمو ولي العهد لدى دخوله الأجواء الباكستانية ترحيبا بمقدم سموه.

وصحب دولة رئيس الوزراء الباكستاني، سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى القصر الرئاسي في إسلام آباد.