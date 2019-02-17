دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع TCL تستعد للكشف عن 5 نماذج من الهواتف القابلة للطي في MWC 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

تتنافس الشركات المصنعة للهاتف لإطلاق التصميم الأفضل للهاتف القابل للطي، وشركة TCL سيكون لديها حضور في مؤتمر الهاتف العالمي، لتعرض رؤيتها في هاتف ذكي قابل للطي والتحول إلى ساعة ذكية.

بدأت كلاً من علامتي BlackBerry وAlcatel التجارية في تطوير 5 إصدارات من الهواتف الذكية القابلة للطي وفقاً لتقرير نشر عبر موقع CNET، حيث يأتي أحد هذه الإصدارات بتصميم يتحول إلى ساعة ذكية.

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وقد طرحت فكرة الهاتف القابل للطي أو الذي يتحول إلى ساعة ذكية في وقت سابق من شركة لينوفو، بشكل محدد خلال 2016، من جانب أخر لم يتم الكشف عن رؤية TCL في تصميم هاتفها القابل للطي والتحول إلى ساعة ذكية، إلا أن التسريبات المصورة الأولى تستعرض شاشة قابلة للتدوير بشكل كامل.

بالتأكيد سيكون لدى شركة TCL الكثير من التفاصيل حول الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية القابلة للطي، حيث تشير التوقعات إلى عرض النماذج الأولى لهذه الهواتف خلال معرض برشلونة القادم.

يذكر أن شركة TCL تنضم إلى العديد من العلامات التجارية المتوقع أن تقدم إصدارات جديدة من الهواتف الذكية القابلة للطي والتي تعد واحدة من اللمحات الرئيسية لمؤتمر MWC هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع TCL تستعد للكشف عن 5 نماذج من الهواتف القابلة للطي في MWC 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.