بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي.. وفاة أقدم سجين في مصر

دبي - بواسطة محمد فارس © كمال ثابت خلال لقائه محافظ سوهاج بعد خروجه من السج كمال ثابت خلال لقائه محافظ سوهاج بعد خروجه من السج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

توفي كمال ثابت عبد المجيد المعروف إعلامياً بـ"أقدم سجين في مصر"، اليوم الأحد، إثر إصابته بأزمة قلبية وضيق في التنفس، أثناء تلقيه العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي.

وتستعد عائلته بقرية الديابات التابعة لمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج لمراسم الجنازة واستقبال المعزين، بعد استلام جثته من مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، عقب تصريح النيابة العامة بدفنها.

يذكر أن كمال ثابت عبد المجيد 66 عامًا المعروف بأقدم سجين في جمهورية مصر العربية شمله العفو الرئاسي في بداية شهر ديسمبر الماضي، وخرج من السجن بعد قضاء 45 سنة، قبل انتهاء جملة عقوبته التي بلغت 65 عامًا في قضايا قتل عمد وشروع في قتل، والتي بدأ في تنفيذها عام 1973م.

وأُدين أقدم سجين في مصر في "القضية رقم 2212/218 لسنة 1972م جنايات أخميم شروع في قتل، بالسجن المؤبد أشغال" و"القضية رقم 768/501 لسنة 1973م جنايات أخميم، قتل عمد، وإحراز سلاح، بالسجن 15 سنة، و"القضية رقم 190/18 لسنة 1974م جنايات المعادي، قتل عمد، بالأشغال الشاقة المؤبدة".