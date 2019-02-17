سوهاج – عمار عبد الواحد:
توفي كمال ثابت عبد المجيد المعروف إعلامياً بـ"أقدم سجين في مصر"، اليوم الأحد، إثر إصابته بأزمة قلبية وضيق في التنفس، أثناء تلقيه العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي.
وتستعد عائلته بقرية الديابات التابعة لمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج لمراسم الجنازة واستقبال المعزين، بعد استلام جثته من مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، عقب تصريح النيابة العامة بدفنها.
يذكر أن كمال ثابت عبد المجيد 66 عامًا المعروف بأقدم سجين في جمهورية مصر العربية شمله العفو الرئاسي في بداية شهر ديسمبر الماضي، وخرج من السجن بعد قضاء 45 سنة، قبل انتهاء جملة عقوبته التي بلغت 65 عامًا في قضايا قتل عمد وشروع في قتل، والتي بدأ في تنفيذها عام 1973م.
وأُدين أقدم سجين في مصر في "القضية رقم 2212/218 لسنة 1972م جنايات أخميم شروع في قتل، بالسجن المؤبد أشغال" و"القضية رقم 768/501 لسنة 1973م جنايات أخميم، قتل عمد، وإحراز سلاح، بالسجن 15 سنة، و"القضية رقم 190/18 لسنة 1974م جنايات المعادي، قتل عمد، بالأشغال الشاقة المؤبدة".
إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل
من مصر 00201025198165
من السعودية 00966532159578
من الخليج وبلاد الشام 00971504893881
تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي.. وفاة أقدم سجين في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.