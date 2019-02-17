مصادر: توافق بشأن أولى مراحل إعادة الانتشار بالحديدة في اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وأوضح المصدر أن ‏اللجنة "أنهت، اليوم الأحد، لقاءات الجولة الرابعة والتي انعقدت على مدى يومين برئاسة الجنرال لوليسغارد وبحضور ممثلي الحكومة وجماعة أنصار الله.

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