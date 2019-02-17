بن سلمان يصل باكستان في ثاني جولة خارجية بعد مقتل خاشقجي

إسلام آباد / الخليج 365

وصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الأحد، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في مستهل جولة آسيوية.



ووفق بث نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عبر حسابها على "تويتر"، كان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في استقبال بن سلمان لدى وصوله إلى إسلام آباد، في زيارة تستغرق يومين.

وكان يفترض أن يصل بن سلمان إلى إسلام آباد، السبت، لكن الزيارة تأجلت إلى اليوم، وفق إعلان سابق من الخارجية الباكستانية.

وأفاد الديوان الملكي السعودي، الأحد، بأن جولة بن سلمان الآسيوية تشمل باكستان والهند والصين.



بينما أعلنت ماليزيا وإندونيسيا أن ولي العهد السعودي طلب تأجيل زيارته إلى البلدين الذي كانت مقررة ضمن الجولة ذاتها.



وتعد هذه ثاني جولة خارجية لولي العهد السعودي في سياق محاولات الخروج مما يصفها مراقبون بـ"عزلة خاشقجي"، في إشارة إلى اتهامات بتورط مسؤولين في المملكة بقتل الصحفي الراحل في قنصلية الرياض بإسطنبول.

إذ تأتي جولة بن سلمان في وقت تواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية مقتل خاشقجي؛ حيث أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018 مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل، قبل أن تقول إنه تم قتله بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى السعودية؛ ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومن أمر بتنفيذ الجريمة.