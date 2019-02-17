مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يرسل 3شاحنات محملة بمستلزمات الغسيل الكلوي إلى #عدن

الخليج - واس

وصلت أمس 3 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى محافظة عدن قادمة من منفذ الوديعة الحدودي تحمل على متنها 53 طنًا من مستلزمات ومحاليل خاصة بالغسيل الكلوي تمهيدًا لتسليمها إلى برنامج الإمداد الدوائي بوزارة الصحة والسكان اليمنية.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة سبق أن سلم في مطلع الشهر الجاري البرنامج الوطني للإمداد الدوائي شحنة من الأدوية والمحاليل لغسيل الكلى.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن.