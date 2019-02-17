تحويل مسارات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة بجسر الملك فهد

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الخليج - واس
نبهت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المسافرين عبر منفذ الجسر ، بتحويل مسار الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة إلى المسار (C12) بالمنفذ والباصات إلى المسار (A12) لحين الانتهاء من أعمال السفلتة في منطقة الجوازات البحرينية للقادمين لمملكة بدءاً من اليوم ، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة.
وأشارت المؤسسة إلى أن العمل لن يؤثر على انسيابية الحركة داخل المنفذ.
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