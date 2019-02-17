شكرا لقرائتكم خبر عن جسر الملك فهد يحول مسارات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المسافرين عبر منفذ الجسر ، بتحويل مسار الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة إلى المسار (C12) بالمنفذ والباصات إلى المسار (A12) لحين الانتهاء من أعمال السفلتة في منطقة الجوازات البحرينية للقادمين للمملكة بدءاً من اليوم، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة.

وأشارت المؤسسة إلى أن العمل لن يؤثر على انسيابية الحركة داخل المنفذ.