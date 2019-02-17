الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في الخرطوم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع الأحد على تجمع مناهض للحكومة في العاصمة السودانية، بحسب شهود عيان، فيما واصل المحتجون حملتهم ضد حكم الرئيس عمر البشير.

وخرج عشرات المتظاهرين إلى شوارع حي بحري شمال الخرطوم وهتفوا ضد الحكومة، إلا أن شرطة مكافحة الشغب تصدت لهم.

وقالت المتظاهرة عفرا التي رفضت كشف اسمها الكامل لأسباب أمنية "لن نستسلم، سنواصل الاحتجاج".

وأضافت "عندما نواصل التظاهر، سينضم إلينا مزيد من الناس".

وذكر شهود عيان أن تظاهرات صغيرة جرت في مناطق أخرى من العاصمة، وأن الشرطة اعتقلت العديد من المحتجين.

ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة. وبدأت الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 إثر قرار السلطات رفع سعر الخبز ثلاث اضعاف.

وتحولت التظاهرات لاحقا حركة احتجاج واسعة ضد نظام الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ انقلاب في 1989.

وبحسب حصيلة رسمية، سقط 31 قتيلاً منذ بداية التظاهرات في 19 كانون الاول/ديسمبر، في حين تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن عدد القتلى بلغ 51.