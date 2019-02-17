صحف سعودية: ولي العهد إلى آسيا والحوثي يهدد الملاحة

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الصحف أشارت إلى أن مخرجات المؤتمر الذي عقد بالعاصمة البولندية وارسو ضد إيران قبل أيام، كشفت عن عمق الأزمة التي يعيشها نظام الملالي والتي تؤشر إلى أنه بات أقرب للسقوط

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الجولة الآسيوية التي يقوم بها الأمير محمدبن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، كما استعرضت الصحف العديد من القضايا والموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الحياة" أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يبدأ اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى إسلام آباد، لإجراء مباحثات مع الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، ورئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا، تتركز حول العلاقات الثنائية؛ كما تشهد إبرام عدد من الاتفاقات بين البلدين في قطاعات مختلفة.

وتحت عنوان "المملكة وباكستان تاريخ جديد على طريق التنمية"، أوضحت صحيفة "الوطن" أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيشهد خلال زيارته التاريخية لباكستان، توقيع عدد من الاتفاقات الاستثمارية ومذكرات تفاهم تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، ويجري خلالها محادثات مع رئيس الوزراء عمران خان، وعدد من المسؤولين. ووصف

وتحت عنوان "المملكة وباكستان تاريخ جديد على طريق التنمية"، أوضحت صحيفة "الوطن" أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيشهد خلال زيارته التاريخية لباكستان، توقيع عدد من الاتفاقات الاستثمارية ومذكرات تفاهم تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، ويجري خلالها محادثات مع رئيس الوزراء عمران خان، وعدد من المسؤولين.

ووصف محللون باكستانيون ولي العهد بأنه "محرك النمو" الذي وضع العالم العربي على طريق التنمية الاقتصادية، مؤكدين أن هذا يعدّ تحولا كبيرا في النظرة التقليدية للمنطقة المنتجة للنفط. أما صحيفة "عكاظ" فتناولت الزيارة تحت عنوان "ولي العهد في الشرق.. نحو آفاق أوسع"، وأشارت إلى أن السلطات الباكستانية جمعت 3500 حمامة وبالونة ملونة لإطلاقها في مراسم استقبال ولي العهد.

فيما أكدت صحيفة "الجزيرة" أن هذه الزيارة تأتي لتدعيم التعاون الثنائي في جميع المجالات، وللتأكيد أن العلاقات بين الرياض وإسلام آباد ستظل كما عهدت من قبل تحمل جميع الأبعاد التي حملتها العقود الماضية متميزة وفريدة وسباقة إلى فتح آفاق جديدة في تعاون البلدين، خصوصًا في الشراكة الإستراتيجية ومجالات الاقتصاد والبنى التحتية. وتحت عنوان "انهيار اتفاق الحزبين الحاكمين في كردستان العراق"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق عادت إلى المربع الأول بعد رفض قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في اللحظات الأخيرة توقيع اتفاق توصل إليه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الشريك في الحكم، كان مؤملا أن يمهد لعقد أولى جلسات برلمان الإقليم غدا. وفاجأت الهيئة القيادية لـ"الاتحاد" في ختام اجتماعها الذي عقد في السليمانية أمس، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، جميع الأطراف، باشتراطها لتوقيع الاتفاق حل كل الملفات العالقة ذات الصلة بتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، ومسألة كركوك وآلية تطبيع الأوضاع فيها، وتقاسم المناصب والحقائب الوزارية في الحكومة الاتحادية كرزمة واحدة، دون تأجيل أي منها. وتحت عنوان "مؤتمر وارسو يعمق أزمة نظام الملالي"، ذكرت "الوطن" أن مخرجات المؤتمر الدولي الذي عقد بالعاصمة البولندية وارسو ضد إيران قبل أيام، كشفت إلى جانب تقارير دولية تحدثت عن الانهيار الاقتصادي لطهران، وما خلفه من احتجاجات شعبية واسعة، عن عمق الأزمة التي يعيشها نظام الملالي، والتي تؤشر إلى أنه بات أقرب للسقوط في الوقت الحالي مقارنة بفترات سابقة.

تناولت الصحف أيضا التطورات في اليمن، وذكرت "عكاظ" تحت عنوان "الميليشيا تهدد الملاحة الدولية بأسلحة متطورة"، وأشارت إلى تحذير تقرير لفريق الخبراء الأممي من نشر ميليشيا الحوثي أسلحة متطورة، ما يهدد عمليات الملاحة في البحر الأحمر. وكشف الفريق تزايد التهديدات التي يتعرض لها النقل البحري في البحر الأحمر في ظل تحديث منظومة صواريخ الميليشيات الانقلابية ونشرها أسلحة متطورة بمناطق تمركزهم في الحديدة. وأكد التقرير حصول ميليشيات الحوثي شهرياً على مبلغ 26 مليون دولار من ميناء الحديدة عبر الشحنات النفطية ورسوم جمركية، وأعلن ضبط أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين.

وفي السودان كشفت "الحياة" عن وفاة شرطي متأثراً بجروحه بعدما رشق محتجون مركبة أمنية بالحجارة خلال مرورها قرب مظاهرات في الخرطوم.

وقال الناطق باسم الشرطة السودانية هاشم علي إن المركبة كانت تمر في المنطقة بمحض الصدفة، مضيفاً أن السلطات ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم. وبذلك، يرتفع العدد الرسمي لقتلى الاحتجاجات التي اندلعت في 19 ديسمبر الماضي إلى 31، بينهم 3 من أفراد الشرطة.

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