انت الان تتابع صحف الإمارات تبرز انطلاق «آيدكس ونافدكس» اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف أشارت إلى انشغال الرأي العام في الآونة الأخيرة، بتفاصيل محاكمة القرن، بشأن شبهات فساد تورطت فيها قطر في قضية تمويل بنك باركليز البريطاني

تصدرت فعاليات معرضي الدفاع الدولي "آيدكس" والدفاع البحري "نافدكس"، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما استعرضت آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث سلطت الضوء على مناطق الصراع. تحت عنوان "آيدكس" يحتفل بيوبيله الفضي بالدورة الكبرى في تاريخه، ذكرت صحيفة "البيان" أنه تنطلق اليوم تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض فعاليات معرضي الدفاع الدولي "آيدكس" 2019 والدفاع البحري "نافدكس" 2019، التي تستمر حتى 21 من الشهر الجاري.

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أنه سيتم استعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة، وكذلك عقد شراكات ضخمة بين مختلف الجهات المشاركة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع. ويسجل المعرض هذا العام مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية، بما في ذلك لوكهيد مارتن ورايثيون وبوينج

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أنه سيتم استعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة، وكذلك عقد شراكات ضخمة بين مختلف الجهات المشاركة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع.



ويسجل المعرض هذا العام مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية، بما في ذلك لوكهيد مارتن ورايثيون وبوينج وروستك وتاليس، إلى جانب نخبة من الشركاء المحليين مثل شركة الإمارات للصناعات العسكرية، وشركة توازن القابضة، وشركة أبو ظبي لبناء السفن، بالإضافة إلى مشاركة طيف واسع من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية.

وأكد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس، أهمية الدورة الحالية لمعرض الدفاع الدولي (آيدكس) كونها تحتفل باليوبيل الفضي لانطلاقه كواحد من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، ومنصة يلتقي فيها صناع القرار وأهم الخبراء والمتخصصين في القطاع.



وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أن تنظيم المعرض يأتي في ظل الظروف غير المستقرة التي يشهدها العالم اليوم، والتي تتطلب من القائمين على هذا القطاع تطوير تقنيات تساعد على الحد من المخاطر المحتملة وكذلك مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم من خلال توحيد الجهود المبذولة من مختلف القطاعات الحيوية الضالعة، بهدف تطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي المنشود.

وبالانتقال إلى شأن آخر وتحت عنوان "واشنطن تطالب بانسحاب أوروبا من الاتفاق النووي مع إيران.. وميركل تؤكد التوافق على وضع طهران تحت ضغط"، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الولايات المتحدة جددت دعوة حلفائها الأوروبيين إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، فيما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن هناك اتفاقاً مع الأمريكان على هدف وضع إيران تحت ضغط، لكن الخلاف فقط في وسائل التنفيذ.

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أمام مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، أمس: "حان الوقت لوقوف شركائنا الأوروبيين معنا ومع الشعب الإيراني، وآن الأوان لينسحبوا من الاتفاق النووي مع إيران، النظام الإيراني يؤيد محرقة النازية ويحاول تنفيذها مجدداً"، بحسب تعبيره.



"الخليج" تناولت تحذير المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، أمس السبت، من انهيار الهياكل السياسية الدولية، وحثت على أن تكون النفقات التنموية والإنفاق الدفاعي على نفس الدرجة من الأهمية، وحذرت الشركاء الأوروبيين من قطع كل العلاقات مع روسيا، واعتبرت أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان من شأنه الإضرار بالمهمة الأطلسية في ذلك البلد، كما اعتبرت أن الانسحاب الأمريكي من سوريا يعزز نفوذ إيران وروسيا في ذلك البلد العربي المتوسطي، واستغربت من أن الولايات المتحدة تعتبر السيارات الأوروبية خطراً على الأمن القومي الأمريكي.



وبالانتقال إلى الأوضاع في اليمن ، أفادت "الخليج" تحت عنوان "الشـرعية تطالـب لبنان بلجـم حزب الله"، بأن اليمن دعا على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الحكومة اللبنانية الجديدة إلى وقف تدخلات "حزب الله" في الشأن اليمني وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن.

ونشر الإرياني على حسابه في "تويتر" فيديو لأمين عام ميليشيات حزب الله حسن نصر الله، يعترف فيه بوجود عناصر من الحزب في اليمن.

وعلّق الوزير اليمني كاتبا: "التدخل الصارخ في الشأن اليمني والدعم المباشر الذي يقدمه حزب الله اللبناني لللميليشيات الحوثية واضح وجلي، ليس في مثل هذه التصريحات فقط، بل من خلال وجود خبراء تطوير الصواريخ وصناعة الألغام والعبوات الناسفة والمدربين واحتضان الضاحية الجنوبية لإعلام الميليشيات من قناة المسيرة والساحات".



فيما ذكرت "البيان" أن قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة حققت انتصارات ساحقة ضد الحوثيين، حيث توسّعت دائرة المواجهات المسلحة بشكل هو الأعنف منذ اندلاعها أواخر الشهر الماضي، لتصل إلى مناطق مديرية أفلح الشام من الجهة الجنوبية، ما أسفر عن مقتل 30 من الميليشيا الحوثية، فيما دعا علماء اليمن باقي القبائل إلى الانتفاض ضد الحوثيين.



وكشفت "البيان" عن تظاهر آلاف المحتجين من السترات الصفراء، أمس، في باريس ومدن فرنسية عدة، بعد ثلاثة أشهر من بدء هذه الحركة المتواصلة رغم بوادر ملل لدى الرأي العام.

ففي العاصمة الفرنسية، تجمّع آلاف المتظاهرين في باحة مجمع لي زانفاليد بعدما ساروا بهدوء انطلاقاً من جادة الشانزليزيه.

وأحصت وزارة الداخلية عشرة آلاف ومئتي متظاهر في البلاد بينهم ثلاثة آلاف في باريس، في تراجع للتعبئة مقارنة بالأسبوع الماضي.

تحت عنوان "حمد بن جاسم يُعري تناقض قطر بشأن فلسطين والتطبيع"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرأي العام الخليجي والعربي والعالمي انشغل في الآونة الأخيرة، بتفاصيل محاكمة القرن، بشأن شبهات فساد تورطت فيها قطر في قضية تمويل بنك باركليز البريطاني، وجرت وقائعها في لندن.



وكشفت المحاكمة التي يُتهم فيها أربعة من كبار المسؤولين في البنك، جشع ونهم رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم للمال والرشوة، وتحمّله في سبيل ذلك الإهمال وسوء المعاملة التي وصلت في بعض الأحيان إلى الإهانة، لكنه تحمّل كل ذلك من أجل الحصول على الأموال والرشاوى.