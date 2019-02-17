رئيس المحكمة الدستورية: أصدرنا حكمًا لصالح الطائفة اليهودية في نزاعها مع مسلمين

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كتب- حسن مرسي:

قال المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية، إن المحكمة لها أحكام عديدة ومهمة في مجالات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف جبالي خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن "دول العالم تتطلع على أحكام المحكمة الدستورية المصرية، ويتم ترجمة أحكامنا، مثل أحكام عدم التمييز بسبب الديانة، وأحكام الحضانة للأطفال المسلمين والتي طبقت أيضًا للمواطنين المسيحيين.

ولفت إلى أن المحكمة أصدرت أيضًا حكمًا حديثًا خاص بأحقية موظفة مسيحية في الحصول على إجازة مرتب كامل لزيارة القدس، بعدما كان الحق كان مقتصر على المسلمين فقط.

وأشار إلى أن المحكمة فصلت في حكم أيضًا لصالح أعضاء مواطني الطائفة اليهودية بالإسكندرية، موضحًا: "كان هناك نزاعًا بين المواطن اليهودي مع مجموعة من المسلمين حول ملكية ورغم أنها طائفة محددوة لكن في النهاية الحكم صدر لصالح الطائفة اليهودية".

ولفت إلى أن المحكمة أصدر حكمًا شهيرًا لمعارضي اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل "كامب ديفيد" بعدما كانوا محرومين من مباشرة الحقوق السياسية، والمحكمة الدستورية العليا قضت حينها بعدم دستورية قانون العزل السياسي وقام المتضررون بالترشح في انتخابات مجلس الشعب.