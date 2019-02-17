الأمن الليبي: العثور على حافلة كانت تقل عمالًا تونسيين مختطفين

طرابلس / جهاد نصر / الخليج 365
أعلن الأمن الليبي العثور على حافلة كانت تقل 14 عاملا تونسيا اختُطفوا الخميس من قبل مجهولين.
وفي بيان صادر السبت، قالت مديرية أمن الزاوية(غرب العاصمة طرابلس) إن عمليات بحث قادت إلى العثور على الحافلة وسائقها، دون العثور على المُختطفين.
وأشار البيان إلى إخضاع السائق للتحقيق، دون الكشف عن نتائجه.
وحول حيثيات الحادث، أوضحت المديرية أن الحافلة كانت تقل المواطنين التونسيين الذين كانوا متوجهين إلى مصفاة الزاوية لتكرير النفط، غرب طرابلس.
وتابعت أن سيارة اعترضت الحافلة، واقتادتها إلى مكان مجهول، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها.
وشددت المديرية أنها "تتابع القضية منذ وقوعها باهتمام، ولم ولن تدخر جهدًا حتى الوصول إلى المختطفين وفك أسرهم في أقرب وقت ممكن وبأقل خسائر".
والسبت، طالبت تونس حكومة الوفاق الوطني الليبية بالعمل على الإفراج سريعًا عن مواطنيها.
جاء ذلك في لقاء جمع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، على هامش الدورة الـ55 لـ"مؤتمر مونيخ للأمن" بألمانيا.
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