إسرائيل تخلي بالقوة عائلة فلسطينية من منزلها في القدس

القدس /سعيد عموري/ الاناضول
أخلت قوات إسرائيلية بالقوة، الأحد، عائلة فلسطينية، في البلدة القديمة من مدينة القدس، لصالح جمعيات استيطانية، بحسب ما افاد شهود عيان للأناضول.
وأفاد الشهود أن القوات الاسرائيلية اعتدت على المواطن حاتم ابو عصب وعائلته، قبل ان تخليهم من منزلهم بالقوة.
واعتقلت الشرطة أبو عصب بعد اخلائه من المنزل، بحسب الشهود.
يذكر أن قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي والقوات الخاصة، اقتحمت صباح اليوم المنزل وفرضت طوقا عسكريا على محيطه، وحاولت إخراج عائلة أبو عصب وطردها من منزلها الذي تقيم فيه منذ 65 عاما، لصالح جمعيات استيطانية استنادا على القانون الاسرائيلي "أملاك الغائبين".
ويقضي قانون أملاك الغائبين، بتحويل أملاك الفلسطينيين غير المقيمين في فلسطين، إلى جسم إسرائيلي يسمى "حارس أملاك الغائبين"، والذي بدوره يملك "الحق" بالتصرف فيها.
ويقول الفلسطينيون ان الجمعيات الاستيطانية ذراع غير رسمي للحكومة الاسرائيلية لتنفيذ مخططاتها التهويدية في مدينة القدس.
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