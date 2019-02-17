عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة الأمن الإسرائيلي

القدس/الخليج 365

اقتحم 60 مستوطنًا إسرائيليًا المسجد الأقصى المبارك، الأحد، بحراسة القوات الخاصة في شرطة الاحتلال.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن المُقتحمين دخلوا من باب المغاربة، في السور الغربي للمسجد، وأقاموا صلوات تلمودية في باحاته.

ويقتحم المستوطنون الأقصى في الفترتين الصباحية وما بعد صلاة الظهر، من خلال باب المغاربة الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت اقتحامات المستوطنين عام 2003، وارتفعت وتيرتها بشكل كبير العام الماضي، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد.

يشار أن دائرة الأوقاف، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، طالبت مرارًا بوقف تلك الانتهاكات دون استجابة من الشرطة الإسرائيلية، أو تحرك ملموس من قبل المؤسسات الدولية والأممية المعنية.

