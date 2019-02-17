مقاتلات باكستانية ترافق طائرة ⁧#ولي_العهد⁩ لدى دخوله الأجواء الباكستانية

صحيفة الخليج الالكترونية

دخلت طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المجال الجوي الباكستاني، فيما خصصت باكستان عددًا من الطائرات الحربية لمرافقتها وتقديم التحية لها.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه حساب الحكومة الباكستانية عبر تويتر.

وقالت الحكومة إن مقاتلات من طراز F-16 وأخرى من طراز JF17 ستكون في صحبة طائرة ولي العهد.