اتفاقية لإنتاج وتطوير أنظمة بحرية بين شركة الصناعات العسكرية السعودية وشركة نافال الفرنسية

الخليج - رويترز ذكرت وكالة “​رويترز​” أنه تم توقيع اتفاقية بين شركة الصناعات العسكرية ​السعودية​ وشركة “نافال” الفرنسية. وتتضمن الاتفاقية إنتاج وتطوير أنظمة بحرية وتصنيع سفن وفرقاطات وغواصات عسكرية داخل السعودية.

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