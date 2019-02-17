قروض عقارية للمرأة.. بدون شرط الزواج أو عول أسرة

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري على عدد من القرارات، منها الموافقة على تمكين المرأة من شراء العقار الممول بقرض من الصندوق وحلولها محل المقترض الأصلي، دون اشتراط كونها معيلة لأسرتها أو متزوجة.

واعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري خلال اجتماعه برئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل، تحديث استراتيجية الصندوق القادمة الهادفة للإسراع في تمكين المواطنين من تملك المساكن.

واطلع على تحديث لإحصائية بعدد المستفيدين من برنامج القرض العقاري منذ بداية عام 2018 حتى الآن، البالغ عددهم 62,841 مستفيداً.

وتابع المجلس سير مبادرة «القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة»، بعد إطلاقها في نوفمبر 2018 وما تحقق من خطوات إيجابية في هذه المبادرة، حيث تجاوز عدد المستفيدين الـ 10 آلاف من العسكريين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري. حسب “مكة”.