الخدمة المدنية تكشف عن لائحة جديدة مخصصة لـ«الامتيازات المالية» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير والتخطيط ماجد بن بتال، عن حقيقة وجود ميزات مالية في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، التي اعتمدتها الوزارة مؤخرا.
وأكد “ابن بتال” في مداخلة على “قناة الإخبارية” أن اللائحة التنفيذية الحالية لا يتخللها مزايا مالية، وإنما كانت تستهدف الوزارة بالأساس إصدار لائحة موحدة للموارد البشرية.
وقال إن الامتيازات المالية هي ضمن لائحة “الحقوق والمزايا” وهذه اللائحة من اللوائح لا تزال في مراحل التطوير حالياً وسيتم إصدارها في وقت لاحق.
وأشار إلى أنه سيتم عمل حملة توعوية وإعلامية باللائحة التنفيذية الجديدة، والوزارة وضعت خطة كاملة لهذا.
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