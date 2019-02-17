شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم جندي بشرطة الرياض.. أصيب في «نقطة ضبط أمني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

كرم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري الجندي ساري سعود الثبيتي من منسوبي القوة الخاصة لأمن الطرق والذي تعرض للإصابة خلال أدائه مهامه الأمنية بإحدى نقاط الضبط الأمني.

وأكد أن ما يقدمه رجال الأمن من جهود نابع من استشعارهم بواجبهم الأمني تجاه هذا الوطن لضمان سلامة أمنه واستقراره، متمنياً للجندي المصاب الشفاء العاجل.

جاء ذلك بناء على موافقة مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وحضور قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض العميد مظلي/ سعود بن عبدالرحمن العريفي