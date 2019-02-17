انت الان تتابع البشير: السلطة والحكم لم يكونا يوما غايتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن «السلطة والحكم لم يكونا يومًا غاياتنا بل وسيلة لبناء مجتمع الدين والأخلاق والعلم والمعرفة بالتركيز على الجانب الروحي». ونقلت وكالة أنباء السودان «سونا»، عن البشير، خلال كلمته اليوم، أمام مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية القومي في دورة انعقاده الثانية «2018- 2023»، بالعاصمة الخرطوم، طلبه من قيادات وأعضاء الحركة بقيادة طفرة كبرى في جميع الولايات السودانية لتصميم برامج وأنشطة دعوية دعماً للشباب والطلاب، ومن ثم قيادة مبادرات داخل المجتمع وتمتين وتقوية وحدة الصف الداخلي.
وأوضح البشير أن "ما يمر به السودان الآن من أزمات «ابتلاءات» وفرصة للتفكير للخروج منها أكثر قوة"، مشددا على بذل المزيد من العطاء. وتابع: "رغم الكيد ضد السودان والأزمات التي تواجهه إلا أنه لم يُهزم ومستمر في مشروعات التنمية". وأشار البشير إلى أن الإنقاذ فجر ثورة التعليم لتحرير العقول، ومنح
وأوضح البشير أن "ما يمر به السودان الآن من أزمات «ابتلاءات» وفرصة للتفكير للخروج منها أكثر قوة"، مشددا على بذل المزيد من العطاء.
وتابع: "رغم الكيد ضد السودان والأزمات التي تواجهه إلا أنه لم يُهزم ومستمر في مشروعات التنمية".
وأشار البشير إلى أن الإنقاذ فجر ثورة التعليم لتحرير العقول، ومنح مزيدا من الحريات للتحرر من قيود الطائفية والقبلية، مشددا على أن الذين يتحدثون الآن عن الحريات يتظاهرون ضد الحكومة وينظمون مؤتمراتهم الصحفية بكل حرية.
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