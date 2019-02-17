برلمان السودان يؤجل اجتماعا بشأن بتمديد فترة الرئاسة

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الرئيس السوداني عمر البشير
قرر البرلمان السوداني، اليوم السبت، بشكل مفاجئ، تأجيل مناقشة تعديلات دستورية، تسمح للبشير بفترة جديدة. وكان البرلمان السودانى أعلن، أمس الجمعة، مناقشة إمكانية تعديل الدستور لترشيح الرئيس عمر البشير في الانتخابات المقبلة عام 2020. وأعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية فى السودان، عقد اجتماع في البرلمان اليوم، بمشاركة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الوطني ومجلس الولايات، لمناقشة إمكانية تعديل الدستور لترشيح البشير في الانتخابات المقبلة عام 2020، قبل أن تقرر إلغاء الاجتماع اليوم، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "الوئام" السعودية.
وفي ديسمبر الماضي، اقترب البشير، من تمديد فترة حكمه للسودان والفوز بولاية أخرى وتوسيع صلاحياته بعد طلب نواب بالبرلمان إجراء تعديل دستوري لزيادة مدة حكمه التي كان من المقرر أن تنتهي في 2020.وقال رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، في ديسمبر، إنه تلقى رسالة موقعة من أغلبية النواب، تؤيد تعديلا من
وفي ديسمبر الماضي، اقترب البشير، من تمديد فترة حكمه للسودان والفوز بولاية أخرى وتوسيع صلاحياته بعد طلب نواب بالبرلمان إجراء تعديل دستوري لزيادة مدة حكمه التي كان من المقرر أن تنتهي في 2020.
وقال رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، في ديسمبر، إنه تلقى رسالة موقعة من أغلبية النواب، تؤيد تعديلا من شأنه أن يغير مادة تحديد فترة الرئاسة ويجعلها مفتوحة، موضحا: "تلقيت مذكرة من 33 حزبا ممثلين بحوالي 294 نائبا لتعديل الدستور فيما يتعلق بعدد المرات المسموح فيها بترشيح الرئيس".
ويحكم البشير البلاد منذ 1989، وإذا لم يتغير الدستور فلن يكن بإمكانه الترشح مرة أخرى، بعد الفوز بفترتين رئاسيتين متعاقبتين، وينص التعديل الدستوري الذي دخل حيز التنفيذ في 2005 على أن الرئيس لا يجوز له الترشح بعد الفوز بمدتين رئاسيتين متعاقبتين.
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