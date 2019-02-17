انت الان تتابع السيطرة على آخر معقل لـ«داعش» شرقي الفرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، اليوم السبت، أن قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، تمكنت من السيطرة على آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي شرقي الفرات بسوريا، إذ ذكرت ذلك قناة «سكاي نيوز» الإخبارية اليوم، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وكان المرصد، قد أعلن في وقت سابق، قرب إعلان التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية القضاء على تنظيم داعش شرقي الفرات، مشيرًا إلى قيام مجموعات هندسية وأخرى عسكرية بتمشيط المنطقة بالتزامن مع رحيل الأسر التي كانت في آخر جيب للتنظيم.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين الماضي، أن واشنطن ستسيطر على كل المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي قريبا، قائلًا: «إن بلاده سوف تسيطر قريبا على نسبة 100% من أراضي تنظيم داعش في سوريا». وقال قيادي بقوات سوريا الديمقراطية، إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة انتزعت