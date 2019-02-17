الان تتابع روبوت لإنهاء إجراءات المرضى في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة الاتصالات وتقنية المعلومات، روبوتًا ذكيًا في فعاليات يوم التقنية يعمل على إنهاء إجراءات المرضى والتعامل مع المراجعين والمرضى.

وأوضح عميد كلية الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعد العمري, أن الروبوت يقدم خدمة عامة لكافة المرضى في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر, ويتعامل مع المرضى بكل احترافية ودقة، مشيرًا إلى أن الروبوت يتنقل بين أروقة المستشفى والأقسام بكل سهولة من خلال إدارة للتحكم الذاتي مرتبطة به ليقدم خدمات للمراجعين.

من جهتها، أشارت المهندسة منال الخطيب، إلى أن الروبوت يعمل على التجول ومراقبة ما حوله بسهولة, لتقديم النصح والمساعدة عن بُعد، مشيرة إلى أنه يتيح خدمة الوصول إليه من أي مكان في العالم عبر الإنترنت, في حين يدعم خاصية المكالمة الجماعية, ويمكنه جدولة أكثر من موعد لأكثر من مستخدم عبر القارات، ومراقبة جودة المكالمة، إضافة إلى أنه يقدم استشارات أكاديمية, ويساعد على التطبيب عن بعد والتواصل مع متخصصين عبر العالم.