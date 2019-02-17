ترامب مرشح لجائزة نوبل للسلام

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ذكرت إحدى الصحف اليابانية، اليوم الأحد، إن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، رشّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام.

وعلى خلفية ذلك، تواصلت واشنطن مع طوكيو لبحث إمكان ترشيح ترامب للجائزة بعد قمته التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون في يونيو العام الماضي.

كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الجمعة، أن "آبي" رشّحه للجائزة، وقال ترامب إن رئيس الوزراء الياباني أرسل إليه نسخة من رسالة ترشيح من خمس صفحات تم إيصالها إلى اللجنة المسؤولة عن جائزة نوبل للسلام مشيرا إلى أن آبي أشاد في الرسالة بجهود الرئيس الأميركي في نزع فتيل التوتر مع بيونغ يانغ.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "رئيس وزراء الياباني آبي سلمني أجمل نسخة من رسالة بعثها للناس الذين يمنحون شيئاً يسمى جائزة نوبل للسلام".

وأضاف "قال لي إنه كان قد رشحني، بكل احترام، باسم اليابان، لكي يمنحونني جائزة نوبل للسلام".

ومن المقرر أن يلتقى ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون في هانوي فيتنام في 27 و28 من الشهر الجاري.

وستكون هذه القمة الثانية بين الجانبين بعد التي جرت في سنغافورة في يونيو الماضي، حيث جرى الاتفاق على العمل لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.